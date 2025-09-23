General Alvarado: cuatro imputados por suministro de agua contaminada en escuelas

Un contratista y tres funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado fueron imputados en la causa en la que se investiga, hace cinco meses, el suministro de agua contaminada en colegios del polo educativo Mar del Sud, defraudación y falsificación de documentos.

El titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, el fiscal federal Carlos Martínez, formalizó la investigación preparatoria en relación a cuatro personas por los delitos de defraudación a la administración pública, uso de documentación falsificada y suministro de agua contaminada en tres establecimientos educativos.

En las imputaciones se detalla que el contratista era quien debía certificar que el agua que se distribuía en las escuelas era potable y que en este caso habría falsificado informes en más de un centenar de oportunidades.

A su vez, hay tres funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado –su presidenta, vicepresidenta y tesorero-, quienes también están imputados por el incumplimiento de sus deberes y falsedad ideológica de documentos públicos.

Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Agustín Roldán solicitó al juez la prohibición de salidas del país sin autorización judicial para los investigados, y por otro lado, la prohibición de acercamiento en un radio de 500 metros al polo educativo de Mar del Sud, sito en la manzana de calles 106 y 27, por el plazo de 180 días.