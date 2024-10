Ganaba Quilmes a Peñarol y no aprendemos más …

Lo que era triunfo de Quilmes por 63 a 48 ante Peñarol quedó en un segundo plano por disturbios en las tribunas a poco menos de tres minutos para el final.

Lo que era una fiesta del básquet terminó empañada por actos de violencia muy cerca del final. El triunfo de Quilmes por 63 a 48 ante Peñarol a 2.30 del cierre se tuvo que suspender allí por hechos de violencia en las tribunas que nada tienen que ver con el deporte y con la Liga Nacional.

Tomás Verbauwede fue el goleador de los ganadores con 18 puntos. En los derrotados no alcanzaron las 18 unidades de Al Thornton.

Dentro de la cancha se vio un juego dominado prácticamente en todo su desarrollo por Quilmes. Después de un arranque de 8-1 para el Milrayitas, el Cervecero pasó a dominar con un gran juego colectivo y estampó un parcial de 21-2 para cerrar el primer cuarto al frente por 22-10, con 3/18 de campo para Peña y un 50% para los de Ezequiel Santiago Medina.

A partir de allí Quilmes no perdió nunca el control, cargando el rebote ofensivo con gran decisión y aprovechando la mala noche ofensiva de los de Hernán Laginestra, sobre todo abusando del tiro de tres puntos. A pesar de los intentos de Al Thornton por ser el estandarte de la remontada, el Cervecero nunca perdió la calma y mantuvo la diferencia que llegó a esa máxima de 15 puntos que terminó a 2.30 del cierre por los inadaptados de ambas parcialidades que comenzaron con peleas mano a mano y hasta volaron butacas.

Pocos efectivos en el medio que comenzaron a los bastonazos y todo terminó de la peor manera. Hasta este hecho era una fiesta más del básquet marplatense, pero todo quedó en un escándalo lamentable. Todo lo que el básquet y Mar del Plata no merecen.

La sociedad está crispada ante una realidad social que agobia, pero en la semana revisarán si hubo fallas en el operativo y los revoltosos tendrán que pagar con su prohibición a los estadios. Un bochorno televisado a todo el país.

COMISARÍA 16ta.

CARÁTULA Atentado a la Autoridad – Daño – Lesiones – copia administrativa con intervención de la Auditoria General de Asuntos Internos.

LDH Estadio Polideportivo “Islas Malvinas Argentinas” sito Av. Juan B. Justo 3525 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

INTERVENCIÓN UFIJE Nro. 07 Dr. C. Russo Depto Jud MdP – Auditoria General de Asuntos Internos. APREVIDE y SEGURIDAD EN EL DEPORTE.

VÍCTIMA Sargento (eg) Leg. 476756 Carriño Tamara Ayelen, numerario UPPL, argentina, soltera, instruida, 32 años de edad, DNI 37.236.172, Nac 25/5/1992 en MdP, domiciliada en calle 236 numeral 516 barrio Belgrano, tel 2235465123. Antigüedad 10 años.

Sargento (eg) Leg. L494179 Lizarraga Cecilia, numeraria UPPL, argentina, instruida, soltera, de 27 años, DNI 40.494.848, Nac 31/5/1997 en MdP, ddo. Irala 11.350 barrio José Hernández, tel 2236325784. Antigüedad 8 años.

IMPUTADO NN a establecer

SINTESIS Fecha 19.30 hs. se dio inicio OS 3806/24 motivo encuentro “COPA CIUDAD DE MAR DEL PLATA”, entre los equipos locales Peñarol y Quilmes con asistencia de ambas parcialidades. Durante el desarrollo del último cuarto Quilmes ganaba por 63-48, y a falta de dos minutos para culminar el encuentro se producen incidentes que se desarrollan primeramente desde la parcialidad de Peñarol que invaden el pulmón de seguridad de la platea baja y media “A” y luego se continúan en ambos anillos exteriores, debiendo personal de la Dirección de Infantería utilizar dispersor químico Mk9 (agente químico no letal) para disuadir a las personas violentas. Arbitro del encuentro suspenden inmediatamente el evento. Como resultado de la confrontación resulta Sgto. Carriño Tamara Ayelen con golpes en miembro inferior izquierda (Denuncia ART 1646779), Sgto. Lizarraga Cecilia golpes en la espalda (Denuncia ART 1646780) ambas derivadas en móvil policial al Hospital Privado de la Comunidad, no presentan lesiones de gravedad. Sgto (EG) 475.817 Santander Bruno y oficial de policía (EG) Leg. 426809 Vea Basualdo Blas del Comando de Patrullas resultan afectados vía respiratoria por gas disuasivo, no requieren asistencia médica en el lugar ni son trasladados.

Asimismo, Subtte Leg. 173589 Subtte Aguirre Víctor Adrián, numerario Infantería Mar del Plata, sufre daño en escudo antidisturbios. Sr. Jefe E.P.D.S. libra comunicación con la Fiscalía en turno, Dr. Russo dispone inicio actuaciones carátula epígrafe, mientras que el titular jurisdiccional, libra comunicación al Auditor General Dr. M. Santana sin poder entablar diálogo, y además mantiene comunicación a la Mesa de Situación, Subtte. Vilches quien recibe la novedad y se envía parte a la casilla email. mesaagai@hotmail.com Se realiza relevamiento tendiente a establecer daños en las instalaciones edilicias, además se solicitan imágenes al COM, y empresa televisiva TYC SPORT encargada de transmisión evento.

FISCAL DISPONE Actuaciones de rigor.

Fdo. Luis Senrra Comisario Inspector Jefe EPDS – Juan Olmos Comisario Mayor – SSRA II

Síntesis

Peñarol 48: V. Fernández 3, L. Andújar 4, D. Wallace 6, N. Chiaraviglio 10 y I. Bednarek 2 (FI). A. Thornton 18, F. Tolosa 4. DT: Hernán Laginestra.

Quilmes 63: A. Lugli 12, J. Ruiz 11, R. Giacone 2, A. Ecker 4 y T. Verbauwede 18 (FI). J.E. De la Fuente 13, M. Herrero 3, M. Dominé 0, A. Marino 0. DT: Ezequiel Santiago Medina.

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.

Árbitros: Diego Rougier, Nahuel Casalot y Diego Cortellino.

Parciales: 10-22, 26-37 y 40-49.

