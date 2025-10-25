Gallardo y la pesadilla de River: Lleva a Jorge Brito a la bancarrota

River quedó eliminado en las semifinales de la Copa Argentina, luego de caer en los penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza y, de esta manera, se profundiza la mala racha de los cinco grandes en esta competición.

El último grande que pudo ganar la Copa Argentina fue Boca, que se consagró en la edición 2021 luego de vencer por penales a Talleres de Córdoba en la final.

El “Xeneize”, que también levantó el trofeo en 2012 y 2015, cayó de manera consecutiva en las semifinales en 2022, 2023 y 2024, mientras que en esta edición perdió contra Atlético Tucumán en los 16avos de final, mientras atravesaba una grave crisis deportiva.

River, por su parte, atraviesa una seguidilla más extensa en la Copa Argentina, ya que ganó dicha competición en 2016, 2017 y 2019, pero en los últimos años no logró volver a imponer condiciones.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo parecía que tenían todo servido en bandeja para una nueva consagración este año, pero les faltó puntería en los penales y se quedaron con las manos vacías.

Pero la situación es mucho peor para los otros grandes, Racing, Independiente y San Lorenzo, que ni siquiera logran ser competitivos en este torneo.

Racing solo alcanzó la final en la edición de 2012, las semis en 2015 y los cuartos de final este año, pero pasó grandes papelones ante equipos del ascenso que lo eliminaron de manera insólita.

Independiente también sufrió muchísimo cada vez que disputó este torneo, ya que solo pudo alcanzar los cuartos de final en 2019, 2022 y 2024.

Por último aparece San Lorenzo, que solo se pudo ilusionar en la segunda edición de la Copa Argentina, que se disputó en el 2013, cuando alcanzó la final pero fue goleado 3-0 por Arsenal de Sarandí.

El “Ciclón” mantuvo cierta regularidad en esta copa, llegando a semis en 2023 y a cuartos de final en 2012, 2015, 2016 y 2018, pero siempre terminó con las manos vacías.

Esta edición no fue la excepción a la nueva tendencia, que refleja las complicaciones para que los equipos grandes impongan el poderío que se espera.