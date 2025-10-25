Gallardo, luego de la eliminación en la Copa Argentina: “No estuvimos a la altura”

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, manifestó su enojo tras la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza en las semifinales de la Copa Argentina y admitió que “no estuvimos a la altura”.

En una conferencia de prensa tensa, el “Muñeco” asumió: “la responsabilidad es mía, no estuvimos a la altura de jugar partidos decisivos en este último tiempo, estuvimos en deuda en ese aspecto”.

Además fue categórico al señalar: “no queda otra que aceptar, abrazar este momento de mierda porque hay que hacerse cargo. No podemos encontrar fluidez, soltura y en general falta creatividad. Cuando suceden todas estas cosas, se vive un momento como este”.

Con un cierre de año complicado, Gallardo incluso puso en duda su continuidad para 2026: “Analizaremos al final de la temporada, donde faltan muy pocos meses, y después haremos un análisis de cómo seguimos”. Agregó: “Los objetivos hasta ahora no se han cumplido. Queda rever si podemos intentar en estos últimos 40 o 45 días agarrarnos del campeonato que es la única chance que tenemos para revertir este año. Después se tomarán las decisiones que se tengan que tomar”.

Finalmente, el entrenador lanzó una frase que sonó como un dardo hacia la dirigencia: “posiblemente tengamos que atravesar solos este momento, porque cuando ganás están todos y cuando perdés no está nadie. Veremos quiénes son los que van a estar ahí para sostener esta adversidad, porque no es para cualquiera”.