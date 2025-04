Gallardo está más complicado que Gago: ojo al superclásico

Entre los dos, entre los técnicos de Boca y River, veo más complicado a Gallardo que a Gago. Lo veo desde lo anímico, desde lo que reflejan sus caras y su estado de ánimo.

Hay algo que le admiro a Gago y ojalá que algún día yo lo pueda lograr, pero no creo porque ya estoy grande: le resbala todo, al tipo no le entran las balas. No sé si es porque se crió en Boca y sabe que el mundo Boca es así, pero a Gago no le importa nada. El presidente no le habla, la gente lo cuestionaba, el equipo no le respondía, quedó eliminado de la Copa y al tipo no se lo movía un pelo. Siempre bien prolijito, le preguntaban si estaba preocupado y decía que no.

En cambio, a Gallardo veo que el momento que está atravesando su equipo lo afecta. ¿Si es bueno o malo poder abstraerse? En algún punto es bueno que no te rocen las balas, como le sucede al DT de Boca.

De todas maneras, para mí es un momento clave el 27. Si en el Monumental, River le gana a Boca, empieza a tomar vuelo porque se va a desbloquear. Hoy River tiene un problema mental: no es lógico que cualquier equipo argentino haga goles y River no, pese a los jugadores que tiene, a la calidad de su plantel.

Pero así como puede ser un envión anímico, si ese mismo River pierde en el Monumental, es el Titanic, se hunde. Porque en esto no hay término medio.