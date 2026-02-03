Gallardo debe decidir si Beltrán sigue en el arco: ¿Armani al banco?

Este martes, el plantel de River retomó los entrenamientos tras un día libre y ya se enfoca en el partido ante Tigre del próximo domingo. Marcelo Gallardo deberá definir al reemplazante de Sebastián Driussi, lesionado, y también si mantendrá a Santiago Beltrán en el arco y si le devolverá la titularidad a Matías Viña, a la espera de la puesta a punto de Marcos Acuña.

Los 7 puntos sobre 9 posibles y el buen rendimiento del equipo le dieron al Muñeco la posibilidad de no acelerar el regreso de ningún jugador tocado; eso explica que el Huevo apenas haya sumado unos minutos en Arroyito y que Franco Armani siga con su recuperación. Sin embargo, para recibir al Matador deberá meter mano obligadamente porque el Gordo, su número ‘9’ titular, sufrió un desgarro en su isquiotibial izquierdo y se perderá, al menos, los próximos cuatro encuentros.

A priori, Maximiliano Salas corre con ventaja para convertirse en el centrodelantero el fin de semana. El ex-Racing comenzó el año como suplente y sus ingresos en estas tres fechas no fueron positivos. El DT lo ubicó siempre como centrodelantero y eso lo hace correr con cierta ventaja sobre Ian Subiabre, extremo que, en caso de ingresar, generaría el desplazamiento de Facundo Colidio para el medio. Más atrás en las prioridades aparece Agustín Ruberto, sin minutos en Primera desde 2024.

En el arco, la aparición del pibe Beltrán fue una grata sorpresa para todo el mundo River. Con la valla invicta en sus tres partidos oficiales (más los dos amistosos en los que tampoco sufrió goles), tuvo su mejor actuación en la igualdad ante el Canalla. Armani dejó atrás su desgarro en el gemelo, pero una inflamación en el tendón de Aquiles aún lo mantiene fuera de las canchas. Su vuelta se manejará con cautela, ya que una lesión mayor en esa zona implicaría una recuperación muy extensa.

Por último, Gallardo deberá decidir quién será el lateral izquierdo en el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura. Matías Viña ya está disponible tras la fecha de suspensión que debió purgar por la insólita expulsión frente a Gimnasia, y todo indica que volverá a ser titular para jugar su tercer partido oficial con la camiseta de River.

Sin embargo, en la semana se evaluará el estado físico de Acuña. El Huevo no pudo realizar la pretemporada por un traumatismo en uno de sus pies y recién sumó sus primeros minutos en la visita a Rosario Central. En Arroyito, entró para corregir las falencias que se generaron por el corrimiento de Lautaro Rivero a la banda y, si bien con su oficio pudo llevar tranquilidad, también se lo vio falto de ritmo. Por eso, lo más probable es que vuelva el uruguayo en lugar de Paulo Díaz, a pesar de buen partido en su regreso al equipo.