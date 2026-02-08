Gallardo convive con los fantasmas del año pasado: Las balas entraron temprano

River cayó 4 a 1 ante Tigre en el Monumental y se fue insultado por su gente, una escena que recordó al último trimestre del 2025. Pese a que fue la peor derrota de Marcelo Gallardo en condición de local en toda su carrera, el entrenador pretende que el «mazazo impensado» deesta noche haya sido la excepción y no la regla en un año que en el que habían «evolucionado como equipo».

«En relación a cómo veníamos evolucionando como equipo, creo que hoy nos salió todo mal. Cometimos muchos errores y Tigre los aprovechó muy bien. Ellos fueron muy buenos y nosotros no tuvimos la continuidad en la mejora que veníamos mostrando en las primeras fechas. Una mala noche. Una MUY mala noche«, sentenció Gallardo cuando le pidieron una valoración sobre el partido de esta noche.

Y es que su equipo tuvo una gran cantidad de errores, sobre todo en defensa, que dejaron a los jugadores de Tigre en situaciones propicias para convertir. El serio equipo de Diego Davobe perdonó muy poco y se llevó una victoria que será recordada en muchos años por sus hinchas.

«Los análisis, sobre todo cuando hay errores individuales puntuales, se hacen para adentro. El comportamiento de equipo hoy falló. Y si individualmente se cometen errores, quedamos muy expuestos«.

El Muñeco valoró mucho el nivel mostrado por el equipo durante la pretemporada y en las primeras tres fechas del Apertura, en el que River se mostró sólido y sacó siete de nueve puntos. Por eso, pretende que la dolorosa derrota de esta noche no trastoque la confianza de sus futbolistas y no traiga los fantasmas del año pasado.

«Las expectativas están renovadas con respecto al año pasado. Tal es así que el equipo venía mostrando muy buenas cosas. Estábamos siendo muy saludables como equipo y se vio en cómo iniciamos el campeonato. Siempre las derrotas van a tener tendencia a retraer lo que fue el año anterior, pero yo no me voy a quedar con eso. Voy a agarrarme de lo bueno que veníamos haciendo, a analizar lo malo que hicimos hoy y seguir con la idea de la mejora que teníamos como equipo. Veníamos en evolución. Hoy fue un mazazo impensado y el fútbol tiene estas cosas. No es aceptable, pero puede pasar«, señaló.

Por último, se refirió a Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Kevin Castaño, tres futbolistas que fueron fuertemente silbados por los hinchas cuando les tocó retirarse o ingresar al campo. «El futbolista profesional tiene que convivir con esas cosas. La reprobación es parte del fútbol. Está en aquellos futbolistas que tienen la posibilidad de reponerse creer en las condiciones que tienen y trabajar mucho más duro para cambiar esa imagen. Cuando no te salen las cosas de la manera que vos querés hay que trabajar el doble y seguir entrenando», explicó.