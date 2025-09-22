Gallardo arma el River que irá por un milagro ante Palmeiras, con Enzo Pérez y con esquema a definir

River atraviesa su momento más delicado en lo que va de 2025. Tras la derrota con Palmeiras en el Monumental, el equipo sumó una segunda caída consecutiva ante Atlético Tucumán como visitante. Se trata de la primera vez desde el regreso de Marcelo Gallardo que el Millonario pierde dos partidos al hilo en 90 minutos, algo que no ocurría desde la era de Martín Demichelis, a fines de 2023.

Ahora, Gallardo pondrá todas las fichas en el partido del próximo miércoles desde las 21.30, en el que River intentará revertir la serie y remontar el 2-1 ante el conjunto brasileño. De cara a este encuentro, el DT dejaría atrás la línea de 5 que presentó en el partido de ida y analiza cambios, hasta la posibilidad de un mediocampo de cinco hombres, con Enzo Pérez incluido.

El mendocino es el capitán y el gran referente del plantel junto a Franco Armani, y a pesar de que los 45 minutos iniciales contra el Verdao lo expusieron ante un rival que lo hostigó y lo hizo sufrir en los desplazamientos ante la movilidad de sus delanteros, permanecería entre los 11, pero mejor cubierto; para empezar, con Juan Portillo a su lado.

En tanto, a pesar de la preocupación que generó su molestia en la derrota ante Atlético Tucumán, en el club aseguran que Lautaro Rivero estará disponible para el duelo ante PalmeirasSe estima que la molestia que sufrió fue solo una sobrecarga en el gemelo debido al cansancio y, si está en condiciones, será titular. El otro central saldrá de entre Paulo Díaz y Lucas Martínez Quarta, de muy buen ingreso en el complemento ante los brasileños.

Gallardo definirá el equipo que jugará en el Allianz Parque durante el táctico de este lunes y la práctica de pelota parada del martes, antes de viajar, pero la sensación es que moverá piezas. Sobre el césped sintético del estadio, el técnico había comentado: «Es distinto, pero ya jugamos en ese campo. Sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Es un tanto más rápido«.

El rendimiento de Facundo Colidio y Juan Fernando Quintero en la derrota del sábado generó interrogantes en el cuerpo técnico. Si bien ambos apuntaban a ser titulares el próximo miércoles, sus actuaciones en el José Fierro hacen que estén en duda, aunque al haber sido de lo más destacados en la ida sería extraño que no vayan desde el arranque. El único confirmado en ataque es Maximiliano Salas.

Aunque la posibilidad de repetir el esquema que no funcionó en la ida sigue siendo una opción y el 4-3-3 con el que tanto insistió a comienzos de temporada ronda en la cabeza del DT, ,todo indica que Gallardo apostará por un 4-5-1 que buscará.hacerlo lo más ofensivo posible a través de los nombres.

De todas formas, River recupera una pieza clave para la vuelta ante Palmeiras: Giuliano Galoppo ya cumplió su suspensión por la expulsión frente a Libertad y se perfila para ser titular el próximo miércoles. El ex- San Pablo podría formar parte de un mediocampo muy poblado, junto a Portillo, Enzo Pérez, Kevin Castaño e Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero.

Una de las alternativas que se baraja es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández; y Maximiliano Salas.