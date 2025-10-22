Gala por el Día de las Iglesias Evangélicas: una noche de música, fe y gratitud en el Teatro Colón

Con un Teatro Colón repleto, se celebró este lunes la Gala por el Día de las Iglesias Evangélicas, un evento que reunió a congregaciones de toda la ciudad en una noche de música, fe y gratitud.

La velada contó con la presentación de la Orquesta Gospel BA, en colaboración con músicos locales, quienes fueron ovacionados por el público en cada una de sus interpretaciones, coronando un programa lleno de emoción, talento y excelencia musical. Dentro de este gran marco de celebración se destacó la labor de Jorge Penín como maestro de ceremonia.

Esta Gala Gospel marcó un hito en la vida cultural de Mar del Plata, al ser la primera vez que el Teatro Colón abrió sus puertas a un concierto Gospel, una expresión musical profundamente vinculada a la fe evangélica.

La concejal Florencia Ranellucci, impulsora del evento, brindó las palabras de bienvenida y entregó un reconocimiento al Maestro Jorge Randazzo, director de la orquesta, destacando su trayectoria y su aporte a la cultura y a la fe.

“Esta noche es para agradecer y disfrutar. En primer lugar, el agradecimiento a cada Iglesia Evangélica de Mar del Plata y Batán por su labor y dedicación a favor de la comunidad expresando el amor de Dios; y una invitación a disfrutar de la velada que hemos preparado para celebrar esta fecha tan significativa para nuestra fe cristiana”, expresó la concejal.

Durante la noche también se realizó la entrega de los Premios Reforma, que distinguieron el servicio y testimonio de distintas personas de la ciudad, en reconocimiento a su compromiso con la comunidad y su labor solidaria.

La Gala reafirmó el espíritu de unidad de las iglesias, reflejado en el amor, la amistad y el mensaje de esperanza transmitido por los presentes, consolidando esta fecha como un espacio de encuentro y celebración compartida.

En Argentina, el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes se celebra el 31 de octubre de cada año, en conmemoración del inicio de la Reforma Protestante encabezada por Martín Lutero en 1517, cuando publicó sus 95 tesis en Wittenberg (Alemania), marcando el nacimiento del movimiento evangélico y protestante en el mundo.

En Mar del Plata, la fecha fue establecida en el año 2022 mediante la Ordenanza Municipal N° 25.609, y a nivel nacional por la Ley N° 27.154, sancionada en 2024, con el objetivo de reconocer el aporte de las iglesias evangélicas a la vida espiritual, social y cultural del país.