Gago será el DT de Boca tras el pago de U$S 2.000.000.

La negociación por la incorporación de Fernando Gago como nuevo director técnico de Boca ingresó en un compás de espera debido a que el posible futuro reemplazante de Diego Martínez pretende regresar a la Argentina la semana próxima, pero se deberá pagar una cláusula de rescisión de dos millones de dólares a las Chivas de Guadalajara.

El club mexicano pretende que el entrenador continúe en el club por lo menos hasta fin de año, para abocarse a la búsqueda de otro entrenador, ya que Gago tiene un contrato firmado hasta diciembre de 2025. El técnico, a su vez, pretende que Boca supere el contrato actual que tiene en el club azteca, cifra que se mantiene en secreto entre las partes.

Gago deberá dirigir el domingo próximo a las Chivas frente al Atlas, en el partido clásico de Guadalajara, y en Boca tienen la esperanza de que si abonan la cláusula en el transcurso de estos días, podría ser presentado el martes de la semana próxima.

Gago tiene en el cuerpo técnico como ayudantes de campo a dos ex Boca, como lo son el ex delantero Federico “Pocho” Insúa y el ex defensor Fabricio Coloccini.

Al conocerse en México la posible salida de Gago de las Chivas, los fanáticos se enfurecieron con el entrenador y en diversos posteos en redes sociales indicaron: “Echen a Gago”, “que se vaya”, “hasta nunca Gago, gracias por nada”, mientras que el club en un posteo oficial destacó: “Enfocados en lo que sigue”, con una fotografía del entrenador realizando indicaciones en una práctica.

Por su parte, en el predio deportivo de Ezeiza, el plantel volvió a practicar bajo el mando de Mariano Herrón, quién realizará la práctica de fútbol formal mañana y para ello ya tiene casi confirmado el equipo, tras una charla que mantuvo con el plantel.

Para enfrentar el domingo a las 21 a Argentinos Juniors por la decimoséptima fecha del torneo de la Liga Profesional, Boca formaría con: Leandro Brey; Luis Advíncula, Cristian Lema, Aaron Anselmino, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Ignacio Miramón, Tomás Belmonte; Miguel Merentiel, Edinson Cavani o Milton Giménez y Brian Aguirre.

De esta forma, se producirían los ingresos de Advíncula, que padecía un dolor lumbar, y Aguirre, que se recuperó de una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

