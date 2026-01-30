Gabriela Exilart cerrará el Festival Penguin Libros en Villa Victoria

La escritora marplatense Gabriela Exilart participará el 4 de febrero a las 19:00 del cierre del Festival Penguin Libros “Charlas sobre libros al atardecer”, que se desarrolla en Villa Victoria (Matheu 1851), donde conversará sobre su nuevo libro “El secreto de Azucena”, acompañada por el periodista Federico Bruno, con entrada libre y gratuita.

“El secreto de Azucena” está ambientada en Tandil en el año 1872 y reconstruye uno de los episodios más sangrientos de la historia argentina, cuando una turba de gauchos liderada por un discípulo de Tata Dios asesinó a 36 inmigrantes. La novela tiene como protagonista a Azucena Caballero, una joven que debe enfrentar la violencia social, hacerse cargo de su familia y desentrañar los motivos ocultos detrás de la masacre, en una trama atravesada por el coraje, la memoria y la búsqueda del amor.

La obra propone una reflexión sobre la intolerancia hacia los inmigrantes y el rol de las mujeres en una sociedad hostil, y se presenta como una novela histórica y emocional que rescata del olvido un hecho clave del pasado argentino.

Gabriela Exilart es escritora, abogada y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, además de coordinadora de talleres de escritura. Publicó las novelas “Tormentas del pasado”, “Renacer de los escombros”, “Pinceladas de azabache”, “Con el corazón al sur”, “Por la sangre derramada”, “Napalpí. Atrapada en el viento”, “En la arena de Gijón”, “Secretos al alba”, “El susurro de las mujeres”, “Pulsión”, “El vuelo de la libélula” y “Los hijos de la cosecha”, que la posicionaron como una de las autoras más leídas del género histórico y romántico en la Argentina.

A lo largo de su trayectoria recibió los premios Alfonsina (2018), Universum Donna (2019), Lobo de Mar al Deporte y la Cultura (2019), una Primera Mención por su cuento “La bicicleta roja” (2020), fue declarada Vecina Destacada por la Municipalidad de General Pueyrredon en 2022, obtuvo la Faja Dorada de la Sociedad de Escritores Regionales Brandsen-La Plata en 2023 y el Segundo Premio Lobo de Mar al Deporte y la Cultura en Literatura en 2024.

El Festival Penguin Libros comenzó el 7 de enero y se lleva adelante en el jardín de la casa de veraneo de Victoria Ocampo. Durante esta segunda edición participaron los escritores Eduardo Sacheri, Ludovica Squirru, Daniel Balmaceda, Viviana Rivero y Charlie López.