Gabriel Marián, ex vocalista de Rata Blanca, llega a Abbey Road

El ex vocalista de Rata Blanca, Gabriel Marián, se presentará este domingo 25 a las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620), donde ofrecerá un tributo especial a una de las bandas más importantes del rock argentino. La velada contará además con la participación de las bandas invitadas Mr Anderson y Yerra.

Marián formó parte de Rata Blanca entre 1996 y 1997, una etapa que dejó una huella recordada por los seguidores del grupo. Durante la noche, el público podrá revivir anécdotas de aquel período y disfrutar del inconfundible color de voz del artista, quien actualmente desarrolla su proyecto solista.

Con una extensa trayectoria, Marián también fue creador de Jersey, un proyecto tributo con fuerte impronta en Bon Jovi, y participó en el álbum homenaje “La leyenda continúa” en 2001 junto a otros artistas y ex integrantes de Rata Blanca.

Su carrera lo llevó a presentarse en distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica, incluyendo giras por México, Perú, Guatemala y otros países de la región.