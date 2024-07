Fútbol marplatense con bufanda

Aquí fixture del fútbol de la Liga Marplatense para mañana , donde un foul al minuto de juego será más doloroso de lo habitual por las bajas temperaturas pronosticadas .

*PROGRAMACIÓN DE LA TERCERA FECHA DE LA SEGUNDA FASE DEL TORNEO “LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL” A DISPUTARSE EL SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024*

Cancha: Círculo – Círculo vs Argentinos del Sud

Sexta (12hs): Brizuela, Cajal y Melga

Quinta (13:30hs): Melga, Cajal y Brizuela

Primera (15:15hs): Cajal, Melga y Brizuela

Cancha: River – San José vs Talleres

Sexta (12hs): Costanzo, Contreras y Martínez

Quinta (13:30hs): Martínez, Contreras y Costanzo

Primera (15:15hs): Contreras, Martínez y Costanzo

Cancha: Alvarado – Alvarado vs Peñarol

Sexta (12hs): Sampietro, Oliver y Román

Quinta (13:30hs): Oliver, Sampietro y Román

Primera (15:15hs): Millas, Sampietro y Oliver

Cancha: Once Unidos – Once Unidos vs Nación

Sexta (12hs): Zagaglia, Lunegro y Galante

Quinta (13:30hs): Lunegro, Zagaglia y Galante

Primera (15:15hs): Miranda, Lunegro y Zagaglia

Cancha: Quilmes – Quilmes vs Dvo. Norte

Sexta (12hs): Rúa, Gómez y Gallo

Quinta (13:30hs): Gómez, Rúa y Gallo

Primera (15:15hs): Mella, Gómez y Rúa

Cancha: Banfield – Banfield vs Kimberley

Sexta (12hs): Ferreyra, López y Díaz Furet

Quinta (13:30hs): López, Ferreyra y Díaz Furet

Primera (15:15hs): Llona, López y Ferreyra

Cancha: Mar del Plata – Atlético MDP vs River

Sexta (12hs): Chabert, Ghiglione y Vega

Quinta (13:30hs): Ghiglione, Chabert y Vega

Primera (15:15hs): Funes, Ghiglione y Chabert

Cancha: Norte – El Cañón vs Racing

Sexta (12hs): Patteta, Scuffi y Baquero

Quinta (13:30hs): Scuffi, Patteta y Baquero

Primera (15:15hs): Baquero, Scuffi y Patteta

Cancha: Urquiza – Gral. Urquiza vs Cadetes

Sexta (12hs): Montero, García y Alfonso

Quinta (13:30hs): García, Montero y Alfonso

Primera (15:15hs): Foschi, García y Montero

Cancha: Boca – San Isidro vs Almagro Florida

Quinta (13:30hs): Núñez, C. Ruíz Díaz y Olivares

Primera (15:15hs): C. Ruíz Dïaz, Núñez y Olivares

Cancha: Independiente – Independiente vs Libertad

Sexta (12hs): Bravo, Espinillo y Tua

Quinta (13:30hs): Espinillo, Bravo y Tua

Primera (15:15hs): Nuesch, Espinillo y Bravo

Cancha: San Lorenzo – San Lorenzo vs Chapadmalal

Sexta (12hs): Spognardi, Arrendazzi y Monteagudo

Quinta (13:30hs): Arrendazzi, Spognardi y Monteagudo

Primera (15:15hs): Abboud, Arrendazzi y Spognardi

Cancha: Al Ver Verás – Al Ver Verás vs Boca

Sexta (12hs): Tamburini, Luxen y Ordóñez

Quinta (13:30hs): Luxen, Tamburini y Ordóñez

Primera (15:15hs): Debrina, Luxen y Tamburini

