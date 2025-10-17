Furor por River y Gallardo en Córdoba: una multitud recibió al plantel en medio de la crisis

La llegada de River a Córdoba despertó una verdadera locura. Pese a que consumó seis derrotas en los últimos siete partidos y las críticas por el flojo rendimiento, una multitud de hinchas copó las inmediaciones del hotel para alentar al plantel y a Marcelo Gallardo antes del choque clave frente a Talleres en el Mario Alberto Kempes.

Pese a la seguidilla negativa y la presión por los resultados, el equipo del Muñeco fue recibido con una muestra de cariño masiva antes del duelo ante Talleres. Los jugadores y el DT firmaron autógrafos y se sacaron fotos con los hinchas, a las afueras del hotel Quinto Centenario.

Este sábado, visitará a Talleres con una lista de convocados que llega cargada de novedades y con el objetivo claro de cortar la mala racha para recuperar confianza antes del duelo clave ante Independiente Rivadavia, por las semifinales de la Copa Argentina.

La principal ausencia para el duelo con la T es la de Marcos Acuña, que no logró recuperarse del traumatismo en la rodilla izquierda que sufrió contra Rosario Central, lesión que ya le impidió disputar los amistosos de la Selección Argentina en Miami ante Venezuela y Puerto Rico.

Pero la del lateral no será la única, ya que Enzo Pérez tampoco fue parte del viaje para continuar con una preparación física específica pensando las semis ante la Lepra mendocina. En su lugar, Gallardo podrá volver a contar con Juan Portillo, que cumplió la fecha de suspensión tras la roja ante Rosario Central y se perfila como titular en el mediocampo.