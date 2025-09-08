FUNCINEMA 2025: son 23 las producciones que integrarán la Competencia Internacional de Cortos

La organización del “Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA” dio a conocer las 23 producciones que integrarán la Competencia Internacional de Cortos de la 11ª edición, que se realizará del 23 al 28 de septiembre en Mar del Plata.

En total son 13 los países con representación en la Competencia Internacional de Cortos. En el caso de Argentina, hay dos participantes, se trata de los cortometrajes “Los Pantonne” de Florencia Momo y “Sacramento” de Thomas Voloder Antenucci.

Además, por Estados Unidos los representantes son “Check please” de Shane Chung, “Fire at Will” de Morgan Gruer y “Night sesión” de Ballard C. Boyd; mientras que por España competirán “Depredador” de Javier Fesser, “Ghosting” de Yago Casariego e “Irrelevante” de Joel Munu.

Otros países con tres representantes son Francia con “El desliz” de Aurélien Laplace, “Mort d’un acteur” de Ambroise Rateau y “Sam & Lola” de Mahaut Adam; además de Canadá con “Elvira” de Sarah Segal-Lazar, “Extras” de Marc-Antoine Lemire y “Lumen” de Stéphanie Bélanger.

Otros países con representación son Rusia con “Funny guy” de Julia Zadarko y “The girl and the axe” de Varvara Arenskaia, además de Inglaterra con “Loyal” de Sara Chia-Jewell y Antonis Papamichael y “P is for penis” de Joe McGowan.

También tienen presencia en la Competencia Internacional de Cortos países como Bélgica con “Long faces” de Nicolas Galoux, Sigapur con “My wonderful life” de Calleen Koh e Irlanda con “Retirement plan” de John Kelly.

Además participarán coproducciones como “Hello summer” de Martin Smatana y Veronika Zacharová (Eslovaquia, República Checa y Francia) y “The ugly chickens” de Mark Raso (Canadá, Estados Unidos y Suiza).

Estas 23 producciones serán exhibidas en tres funciones y serán puestas a consideración de un jurado que estará integrado por la actriz Macarena Riesco, el programador Pablo Conde y el docente Víctor Conenna. Serán los encargados de elegir Mejor Corto, Mejor Dirección, Mejor Actuación y Mejor Gag o Situación Cómica.

Además, los jurados serán encargados también de elegir el Mejor Corto Argentino en exhibición, que incluirá a los dos en Competencia, “Los Pantonne” y “Sacramento”, además de “Guiso” de Albertina Verdinelli, “Mi hijo el dotor” de Victoria Iacovella y Gusty G. Gutiérrez, “El gran atleta” de Melina Aylén Andrada Bustos, Emilio Zapata Vellio y Nicole Camila Zelaya Aragón, “Una emergencia” de José Grané, “Qué hace tu perro cuando está solo” de Julián Marcipar, “Contacto estrecho” de Coco Murphy, “El proyecto L.O.L.A.” de Gonzalo Zilberman, “En la cama” de Pablo Noriega, “Las Panteritas” de Alejandro Gallo Bermúdez, “Quiricocho” de Joaquín Duschatzky y “Villa Dodo” de Néstor Frenkel.

Se recuerda que los cortos argentinos en exhibición competirán por un premio especial a cargo de la empresa de servicios Pochoclo Rental, que constará de un servicio para un rodaje en Mar del Plata.

La 11ª edición del Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA contará con 95 producciones en exhibición: 15 producciones nacionales, 78 extranjeras y dos largometrajes que serán programados especialmente por Pablo Conde y que se conocerán a la brevedad. Todas las funciones del Festival se realizarán con entrada gratuita en el Museo MAR (López de Gómara y la costa), Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280) y El Galpón de las Artes (Jujuy 2755) -cuyo ingreso será gratuito, pero con contribución solidaria-.

Organizado por el staff de la web marplatense www.funcinema.com.ar, el Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA cuenta con el aval del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y ha sido declarado de interés turístico y cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).