Fuga de turistas: cayó 18,9% el ingreso y subió 21,8% el egreso de argentinos en septiembre

El ingreso de turistas a la Argentina cayó 18,9% durante septiembre, mientras que aumentaron 21,8% las salidas del país de los mismos, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Durante el noveno mes del año, ingresaron 642.400 visitantes no residentes al país, de los cuales 374.800 fueron turistas y 267.600 miles fueron excursionistas.

Del total del turismo receptivo, el 68,7% provino de países limítrofes: Brasil (24,8%), Uruguay (18,7%) y Chile (13,5%). El 50,3% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 37,7%, por vía terrestre; y el 12% restante por vía fluvial/ marítima.

Con relación a las salidas al exterior, se totalizaron 1.204.600 durante septiembre, de los cuales 706.400 fueron turistas y 498.100 excursionistas.

El 65,1% del turismo emisivo viajó a países que limitan con Argentina, entre los que destacan Brasil (22%) y Chile (17,5%). El 54,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 37,9%, por vía terrestre; y el 7,4%, por la vía fluvial/marítima.

De esta manera, septiembre cerró con saldo negativo de 562.200 visitantes internacionales, compuesto por 331.700 turistas y de 230.500 excursionistas.

La vía aérea fue la más utilizada por los turistas no residentes para salidas y llegadas al país: se estimaron 188.400 arribos, lo que representó una caída del 6,7% contra septiembre del 2024.

Caso contrario sucedió con las salidas, que aumentaron 28,1% interanual y se estimaron 386.100.

Durante septiembre, el saldo de turistas internacionales fue negativo en 197.700 para toda la vía aérea internacional.

