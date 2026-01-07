Fuga, choque y muerte en la esquina del departamento de Cristina Kirchner: un control policial terminó en tragedia

San Telmo volvió a quedar en el centro de una escena dramática este martes por la mañana, cuando un operativo policial derivó en una persecución, un choque violento y la muerte de un peatón a plena luz del día. Todo ocurrió cerca de las 11, en el cruce de Humberto Primo y San José, a metros del departamento de Cristina Fernández de Kirchner.

El episodio se inició cuando efectivos de la Policía advirtieron que una moto circulaba sin chapa patente. Al intentar identificar al conductor y darle la orden de detenerse, el motociclista aceleró y escapó a toda velocidad, desatando una persecución por las calles del barrio.

La fuga terminó de la peor manera. En la esquina de Humberto Primo y San José, la moto impactó de lleno contra un taxi que circulaba por la zona. El golpe fue tan fuerte que el automóvil perdió el control, se subió a la vereda y arremetió contra dos peatones que caminaban desprevenidos.

La escena fue caótica: personas heridas sobre la vereda, el taxi incrustado y vecinos en estado de shock. Minutos después arribaron ambulancias del SAME, cuyos médicos intentaron reanimar a una de las víctimas con maniobras de RCP, pero los esfuerzos fueron en vano. El peatón murió a causa de las gravísimas lesiones sufridas. El otro transeúnte y el taxista fueron asistidos y trasladados para su evaluación médica.

El motociclista, señalado como el origen de la secuencia fatal por haber huido del control, fue reducido en el lugar y quedó detenido, a disposición de la Justicia. La zona permaneció vallada durante varias horas mientras se realizaban las pericias para reconstruir con precisión cómo se desencadenó la tragedia que terminó con una vida perdida en plena mañana porteña.