Fuerza Terrícola, en vivo en el Museo MAR, con un show gratuito

El colectivo Fuerza Terrícola presentará su espectáculo “Una historia del futuro” de manera libre y gratuita, abierto a todo el público, el próximo sábado 18 a las 18:00 en el Museo MAR (López de Gómara y la costa).

Esta propuesta invita a disfrutar de una experiencia musical cargada de energía y creatividad. Fuerza Terrícola es una experiencia audiovisual que combina música, narrativa y visualización para crear un mundo inmersivo y atrapante.

“La IA se está apoderando de todo, en un mundo a punto de destruirse, la resistencia llega… únete a la Fuerza Terrícola” es la invitación que realiza el colectivo.