Fuerte golpe sobre la mesa de Neme: Municipales logran acuerdo paritario con recuperación salarial

En su primer día de trabajo como intendente interino Agustín Neme logró acordar la discusión partidaria. En un conexto desfavorable con el pago del aguinaldo a la vista y debiendo recurrir a fondos afectados para pagar salarios de noviembre dio un duro golpe sobre la mesa para actualizar salarial de la planta municipal, contemplando incluso un porcentaje de recuperación aún sobre los índices del costo de vida que difunde el INDEC, sobre el cual cual están surgiendo serias dudas en relación a su veracidad.

El gobierno de LLA avanzó en un acuerdo que habrá que sostener y que puede ser además una referencia para otros acuerdos del sector y gremios privados, en plena discusión que abre el panorama salarial de paritarias de 2027.

EL ANUNCIO

Aumento salarial garantizado hasta el 2027 y promoción de 1.000 trabajadores

La Comisión Directiva alcanzó un nuevo acuerdo paritario, cumpliendo y superando de las premisas que se había fijado para proteger el salario, la carrera administrativa y la estabilidad de las y los trabajadores municipales.

Los principales puntos del acuerdo:

1. Reconocimiento total del costo de vida correspondiente al 4º trimestre del año 2025 (octubre, noviembre y diciembre), una conquista vital que se consideraba perdida, en el marco de la crisis económica del municipio.

2. Paritarias 2026 ancladas a la inflación, estableciendo el índice de Precios al Consumidor (IPC) como base para el acuerdo paritario, garantizando que el salario no pierda frente a la inflación.

3. Incremento salarial real por sobre la inflación, que se materializará en el 2º y 4º trimestre del año 2026 con la formula IPC + 50%

4. Recuperación sostenida del poder adquisitivo del salario, por dos años consecutivos (2025 y 2026) se logran aumentos de haberes que superan el IPC.

5. Paritaria salarial resuelta por la vía del consenso, evitando potenciales conflictos, medidas de fuerza y descuentos por días de paro.

6. Funcionamiento sostenido de la Junta de Ascensos y Promociones, mejorando la carrera laboral de 1.000 compañeros/as municipales que serán reencasillados en el 2026.

7. Promoción de cargos “iniciales” en el 2026, para incorporar al salario el Fondo Compensador, lo que significará un aumento de sueldo en el orden del 30% para estos compañeros. Prioridad para materializar en el primer semestre del año.

8. Política salarial de equidad que incluye a nuestras/os jubiladas/os en la recomposición salarial, garantizando aumentos de tipo porcentual y con aportes al IPS. Rechazando sumas no remunerativas y bonos que deterioran los haberes.

9. Previsibilidad y tranquilidad para todas/os las/os compañeras/os, en un contexto económico difícil y de ajustes para los trabajadores, especialmente en el sector público.

10. Compromiso por parte del Departamento Ejecutivo de depositar el aguinaldo el 19 de diciembre de 2025.

11. Estos logros reafirman nuestro compromiso de continuar con el crecimiento y el fortalecimiento integral del STM en lo salarial, gremial y social, para atender de manera efectiva a nuestras/os trabajadores y su familia.