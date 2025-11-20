Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll: “Que se enfoque en sumar un punto”

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue víctima de las declaraciones del canadiense Lance Stroll (Aston Martin), quien le contestó por sus acusaciones de “no mirar los espejos” y le cuestionó: “Que se enfoque en sumar un punto”.

Todo comenzó luego del Gran Premio de Brasil, cuando Colapinto apuntó contra Stroll por su choque con el brasilero Gabriel Bortoleto (Sauber): “Siempre está sacando gente de la pista, no mira los espejos, no deja espacio; y mandó a Gabi contra el muro”.

Además, recordó el toque que habían tenido en el GP de México, que terminó con el argentino haciendo un trompo: “Es lo que hace siempre”.

En la previa del GP de Las Vegas, correspondiente a la 22ª fecha del campeonato de Fórmula 1, Stroll le contestó a Colapinto y fue contundente: “Escuché sobre eso. No sé, tal vez está frustrado y enojado con la vida”.

Además, fue irónico por la falta de puntos del argentino en el campeonato: “Tiene cero puntos. Probablemente debería concentrarse en lo suyo y tratar de sumar puntos… Mi consejo es que se enfoque en sumar puntos”.

Finalmente, Colapinto se retractó sobre dichas acusaciones al canadiense antes del GP de Las Vegas, que se pondrá en marcha este jueves por la noche y que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas: “Fue en el calor del momento después de la carrera. El incidente con Gabi… yo estaba justo detrás y solo vi el momento. Perdón si lo afectó”.

Pese a la chicana contra Colapinto, la realidad marca que Stroll es hijo del Lawrence Stroll, uno de los principales accionistas de Aston Martin y no tiene buena relación con prácticamente nadie en el paddock, ya que es acusado de estar allí por "ser el hijo de…".

Colapinto y Stroll se volverán a cruzar este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, que será uno de los últimos en el campeonato de Fórmula 1 y podría ser clave en la lucha por el título que por ahora tiene como líder al británico Lando Norris (McLaren).

