Fuerte apoyo de Kicillof a la reelección indefinida de intendentes, en la apertura del año del MDF

El limite a la relección de los intendentes fue aprobado en 2016 a instancias de la entonces gobernador María Eugencia Vidal, que mantenía una alianza legislativa con Frente Renovador, fuerza que fue una de las que sostuvieron el proyecto. Su aplicación fue prorrogada, pero el limite comienza a correr en 2027, por lo que si sigue vigente, algo más de 80 intendentes (hay peronistas pero también radicales y PRO) perderá la chance de reelegir.

El otro punto de la agenda fue la estrategia para lo que una fuente llamó “la construcción de una agenda amplia y federal en 2026”. Es la intención, de la que viene informando DIB, de ampliar el MDF con acuerdo con el peronismo de otras provincias, para ampliar la base de sustentación política del gobernador y buscar respaldos para la candidatura presidencial. Es un camino que comenzará a recorrer en forma explícita a partir de febrero.

El contraste de modelos con el presidente Javier Milei también se conversó. “La Argentina productiva está en grave estado y necesita que el peronismo vuelva a representar y proponga un programa de desarrollo”, fue la síntesis sobre cómo actuar en ese punto.

Contra lo que se esperaba en la previa, la disputa por la presidencia del PJ bonaerense tuvo un lugar poco destacado: apenas se repasaron las novedades.