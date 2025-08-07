¿Fue una falla errática? Se normalizó el servicio de OSSE en Colón y Santa Fe

La ciudad amaneció con servicio luego de que los operarios de Obras Sanitarias completaran el arreglo de una cañería en la zona de Colón y Santa Fe, tras más de 20 horas de labor ininterrumpida.

El desperfecto se produjo por la rotura de una junta, es decir, una pieza que conecta dos tramos de tubería. En este caso, el conducto afectado tiene 60 centímetros de diámetro y soporta grandes presiones, dado que transporta el agua desde la Estación Plaza Mitre hacia la Torre Tanque, debiendo “trepar” la loma de la avenida Colón.

Tras la reposición del artefacto averiado, se procedió con la estabilización del sistema de distribución, inyectando agua en forma paulatina.

A esta hora, las presiones de la red reportan una recuperación absoluta en toda el área de influencia.

Vale destacar que el operativo constó de varias etapas. Ni bien se detectó el incidente, los trabajos preliminares incluyeron el vallo del lugar y la disminución en la potencia del servicio.

Luego, se procedió con una excavación de magnitud, que llegó aproximadamente a los 6 metros de profundidad. La complejidad de este paso obedeció a la interferencia con otros servicios (cables de energía eléctrica, conductos de gas y fibra óptica), situación que requirió una intervención quirúrgica y fue seguida de cerca por operarios de EDEA y Camuzzi. A la par, personal municipal de Tránsito derivó la circulación vehicular en el único carril que quedó habilitado.

Así se logró llegar al conducto (que data de la década del 70 y no había registrado inconvenientes en más de 50 años de prestación). De inmediato, se identificó el problema: una fuga horizontal producto de la rotura en la unión de dos tramos. Sin demoras, se dio intervención al personal de los talleres de herrería y tornería, que pusieron manos a la obra para adaptar la junta al diámetro requerido. Finalmente se procedió con su instalación y se dieron por finalizadas las tareas, que contaron con la intervención de más de 20 operarios durante toda la jornada y una rotación por turnos que permitió sostener el ritmo de trabajo.

Obras Sanitarias agradece la comprensión de vecinos y recuerda que ante cualquier inquietud los usuarios pueden comunicarse telefónicamente al 0810-666-2424 o por whatsapp al 2236948900.