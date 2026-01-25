Fue hallado sin vida el joven buscado en el Lago del Fuerte

De acuerdo a la información preliminar, la persona se encontraba nadando en el lugar junto a otras personas.
Inmediatamente se dio aviso a los servicios de emergencia y se inició un operativo de búsqueda y rescate.
En el lugar trabajaron Bomberos, Policía Departamental, Comando de Patrullas y Policía Ecológica, quienes comenzaron las tareas correspondientes y solicitaron la colaboración del Centro de Monitoreo Municipal para el relevamiento de cámaras, con el objetivo de determinar horarios de ingreso a la zona y la cantidad de personas presentes.
Posteriormente, se sumaron al operativo Defensa Civil y Cruz Roja, reforzando el trabajo coordinado entre las distintas áreas intervinientes.
Ante la falta de resultados positivos durante las primeras horas, se dispuso la convocatoria de la Unidad de Rescate de Buzos de la ciudad de Mar del Plata.
Cerca de las 18 horas, el personal especializado logró hallar el cuerpo sin vida a aproximadamente tres metros de profundidad.
La persona fallecida tenía 26 años y residía en la ciudad de Tandil. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades policiales y judiciales competentes, que llevarán adelante las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.
Información complementaria para periodistas
Uso del Lago del Fuerte
El Lago del Fuerte es un espejo de agua artificial, generado a partir de una represa hídrica, y se encuentra alcanzado por el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires (Ley N.º 12.257).
La normativa provincial contempla el uso recreativo de los embalses, pero establece que dicho uso no es libre ni automático, sino que debe contar con la correspondiente autorización de la Autoridad del Agua, con intervención del Municipio.
En el ámbito local, la ordenanza vigente (7271/97) regula el uso del Lago del Fuerte bajo un criterio de preservación ambiental y control de las actividades que allí se desarrollan, sin prever la habilitación de la natación o el baño público en el espejo de agua.
En este marco, y en tanto no exista una habilitación específica, la natación en el Lago del Fuerte no se encuentra permitida, especialmente considerando que se trata de una obra hidráulica que presenta riesgos asociados y requiere condiciones particulares de seguridad.
—