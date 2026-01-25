Fue hallado sin vida el joven buscado en el Lago del Fuerte

El Municipio de Tandil informó que ayer, cerca del mediodía se activó el protocolo de búsqueda en el área del Lago del Fuerte ante la denuncia por la desaparición de un joven en ese sector.

De acuerdo a la información preliminar, la persona se encontraba nadando en el lugar junto a otras personas.

Inmediatamente se dio aviso a los servicios de emergencia y se inició un operativo de búsqueda y rescate.

En el lugar trabajaron Bomberos, Policía Departamental, Comando de Patrullas y Policía Ecológica, quienes comenzaron las tareas correspondientes y solicitaron la colaboración del Centro de Monitoreo Municipal para el relevamiento de cámaras, con el objetivo de determinar horarios de ingreso a la zona y la cantidad de personas presentes.

Posteriormente, se sumaron al operativo Defensa Civil y Cruz Roja, reforzando el trabajo coordinado entre las distintas áreas intervinientes.

Ante la falta de resultados positivos durante las primeras horas, se dispuso la convocatoria de la Unidad de Rescate de Buzos de la ciudad de Mar del Plata.

Cerca de las 18 horas, el personal especializado logró hallar el cuerpo sin vida a aproximadamente tres metros de profundidad.

La persona fallecida tenía 26 años y residía en la ciudad de Tandil. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades policiales y judiciales competentes, que llevarán adelante las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.