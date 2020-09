Frente de Todos: “Acompañamos la Emergencia Sanitaria pero pedimos garantías: no vamos a dar un cheque en blanco”

Desde el Frente de Todos manifestaron su acompañamiento a la prórroga de la emergencia en salud por 90 días, pero solicitaron que el Ejecutivo brinde informes sobre las contrataciones cada 45 días. “Esta gestión incumplió con su palabra y no dio las explicaciones necesarias. Merecemos mayor transparencia”, señalaron.

Luego de más de dos horas de debate, el Concejo Deliberante aprobó la prórroga de la Emergencia Sanitaria por 90 días, con los aportes del Frente de Todos que pidieron al gobierno municipal dar informes al Deliberativo y al Consejo Asesor Sanitario cada 45 días.

“Acompañamos esta Emergencia porque creemos que es necesaria para nuestra ciudad, pero no vamos a dar un cheque en blanco después de que desde marzo hasta hoy no brindaron ni un solo informe. En 130 días no convocaron al Consejo Asesor Sanitario, y no sólo eso: en este lapso además sub-ejecutaron lo presupuestado en el área de Salud, o sea que gastaron de menos en plena pandemia. Entonces, ¿cómo no vamos a pedir garantías? Necesitamos tener datos, queremos una gestión transparente y que haga mucho más de lo que hizo porque así lo merecen nuestras vecinas y vecinos”, declaró durante su intervención la presidenta de la Comisión de Calidad de Vida y Salud, Marina Santoro.

En ese marco, indicó: “Desde el Frente de Todos lamentamos que el Municipio haya incumplido con su obligación porque el cuerpo legislativo sí fue muy responsable al aprobar esta emergencia, pero el Ejecutivo no respondió de la misma manera. Por eso, esta vez pedimos garantías y solicitamos que cada 45 días los funcionarios asistan al Concejo a brindar explicaciones. Además, esperamos que también cumplan con lo que prometieron: más centros covid en los barrios, más servicios en los Caps, más gestión municipal y no menos”.