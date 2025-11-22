«Free Flow»: el peaje de Mar Chiquita será el primero en eliminar las barreras

Los nuevos arcos equipados con lectoras y cámaras reemplazarán las actuales barreras y permitirán la identificación automática de cada vehículo.

Tres puntos

Además del peaje de Mar Chiquita, el Free Flow se implementará en otros tres puntos de la red provincial:

Dock Sud , en la Autopista Buenos Aires–La Plata (sentido descendente).

, en la Autopista Buenos Aires–La Plata (sentido descendente). Las Heras , en la Ruta 6.

, en la Ruta 6. San Vicente, también sobre la Ruta 6.

Mano de obra

En cuanto al impacto en los trabajadores del sector, Arteaga aseguró que la transición será acompañada por programas de capacitación:

“La transformación tecnológica no excluye la mano de obra”, afirmó, al tiempo que confirmó que AUBASA trabaja junto al sindicato Sutpa en un plan de reconversión que garantice la continuidad del personal durante todo el proceso.