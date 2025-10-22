Frank Fabra confirmó su salida de Boca y sueña con volver a Colombia

El colombiano Frank Fabra transita sus últimos meses como jugador de Boca. El lateral izquierdo, que llegó al club en 2016 y se convirtió en uno de los futbolistas extranjeros con más partidos en la historia del “Xeneize”, no renovará su contrato y dejará la institución a fin de año.

Después de casi una década en el club y con ocho títulos en su haber, Fabra se prepara para cerrar un ciclo lleno de altibajos.

En diálogo con Win Sports, el defensor de 34 años confirmó que analiza regresar al fútbol colombiano y mencionó varios posibles destinos: “Hay muchos equipos interesantes: primero el Deportivo Cali, donde ya jugué; también Independiente Medellín y Nacional, que es un equipo grande. No te puedo decir solo uno”.

Además, dejó una confesión emotiva: “Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo. ¿Por qué no darle una alegría allá arriba? No tengo nada todavía, pero me haría muy feliz”.

El ciclo de Fabra en Boca comenzó a apagarse tras la expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, un episodio que marcó su relación con la hinchada.

Desde entonces, perdió protagonismo y dejó de ser una opción prioritaria en el esquema de Diego Martínez y posteriormente a los demás técnicos que arribaron a La Boca.

Aunque Juan Román Riquelme siempre lo respaldó públicamente y lo elogió al compararlo con Marcelo, el propio vicepresidente xeneize considera que la etapa del colombiano en el club está cumplida.