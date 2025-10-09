Francos cargó contra Santiago Caputo y reavivó la interna libertaria: “Es bueno que asuman responsabilidades»

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se expidió sobre el rol del asesor presidencial, Santiago Caputo, que cuenta con un contrato de monotributo por 1109, y admitió que el caso que rodea al diputado José Luis Espert “daño” a La Libertad Avanza.

“El Presidente tendrá que analizar y resolver, ver qué rol juega cada uno. Hay actores del Gabinete o del equipo de gobierno que no están en el Gabinete que no tienen responsabilidad de gestión y por ahí están tomando decisiones”, sostuvo en declaraciones radiales.

En la misma línea, señaló: “En toda gestión hay gente que trabaja pero no tiene responsabilidad. Viste que hay algunos que firmamos soluciones, decretos, proyectos de ley, y hay otros que asesoran pero que no tienen esa responsabilidad”.

“A mi me parece que dirigentes que están participando del gobierno asuman responsabilidades, es bueno”, sostuvo al tiempo que pidió que el mandatario fije “responsabilidades claras” entre los integrantes de su equipo.

Tras la sesión en la Cámara de Diputados del pasado miércoles, el ministro coordinador le atribuyó al ministro del Interior, Lisandro Catalán, la negociación con los gobernadores que le permitió al bloque oficialista ganar tiempo legislativo luego de que el proyecto que regula los DNU volviera al Senado tras perder la mayoría en el artículo 3. “Lo que pasó en la sesión de ayer, el acuerdo que se hizo con los gobernadores fue generado por el ministro de Interior», sostuvo.

“Yo mismo hable con gobernadores para apoyarlo a Lisandro Catalán, que habló con todos los gobernadores, con los cuales podemos contar con los votos. De manera que yo tampoco es que los considero como un gran éxito”, remarcó.

Sin embargo, luego del operativo clamar que se impuso en redes sociales para atribuirle a Santiago Caputo el “éxito” de la sesión, Francos afirmó: “Hay algunos que tienen operadores en redes que pueden generar esto y que después se multiplican. ¿Vieron que yo no hago ningún operativo clamor? ”.

El “daño” de Espert

En otro pasaje de la entrevista, Francos admitió que la polémica abierta con el diputado libertario José Luis Espert “dañó” la imagen del Gobierno y afirmó que el legislador cometió varios errores en su comunicación. “Siento que nos dañó, sin duda. El Presidente, como lo expresó públicamente, tenía y tiene confianza en el diputado Espert, pero bueno, cuando se plantea una situación como esta, uno tiene que analizar las consecuencias política”, sentenció.

“No es que estamos considerando cualquier tema, estamos considerando cómo se compone nuestro bloque parlamentario en el próximo periodo, en los próximos dos años. Entonces uno ahí tiene que evaluar, más allá de la inocencia que uno pueda suponer del diputado Espert, el cometió muchos errores a lo largo del camino, de estos últimos días dijo cosas que no se sostenían en los hechos, y eso necesariamente tiene que culminar en una renuncia a la banca”, desarrolló.

Por último, planteó que “Espert cometió varios errores en su comunicación de los hechos”, y admitió que “no tenía perfil para encabezar una lista de la provincia”. “Hay gente que tiene a veces el perfil adecuado y hay otros que no lo tienen, por más que técnicamente puedan ser buenos”, afirmó

“Un cabeza de lista tiene que tener características de empatía, de atracción, de cierto atractivo personal hacia la gente, y José Luis es un tipo muy rígido en su posición”, concluyó.