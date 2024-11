Franco Colapinto y su conexión con Taylor Swift

El piloto argentino Franco Colapinto, que generó revuelo desde su llegada a la Fórmula 1, se mostró agradecido por el cariño del público y mostró las diferentes pulseras que le regalaron sus fanáticas.

Desde que la cantante estadounidense Taylor Swift lanzó su gira mundial “The Eras Tour” (con la que visitó Argentina el 9, 11 y 12 de noviembre del 2023), se generó un furor entre los seguidores de la cantante de regalar o intercambiar “friendship braceletes” debido a la canción “You’re On Your Own, Kid”.

Colapinto no estuvo exento de esto, ya que sus fans también le regalaron pulseras de la amistad y lo reveló en una entrevista al tiktoker Alex Pelao: “Tengo como 200 pulseras. No las tengo puestas ahora, están en la mochila. Si me las llego a poner, me toman todo el brazo. Parezco Taylor Swift”.

Cuando el pilarense fue cuestionado sobre que pulseras reglaría y cuales se quedaría, el joven respondió: “La de ‘equipo’ va para los mecánicos, ‘Arg 43’ me la quedo yo y ‘Franco’… para una chica”.

Por último, el piloto de Williams resaltó que esta “muy orgulloso” y que se siente “especial” por el constante apoyo de sus seguidores y agregó que “hicieron un esfuerzo enorme para viajar desde tan lejos”, tras la numerosa cantidad de argentinos que disfrutaron del Gran Premio de Brasil para hinchar por Colapinto.

