Franco Colapinto: «Le pongo mucha garra pero no sale nada, vamos muy despacio»

Con el resultado de Singapur, el australiano Oscar Piastri -hoy cuarto- sigue al frente del campeonato de pilotos con su McLaren, con 336 puntos. A falta de seis carreras, aventaja por 22 puntos a Norris y por 63 a Verstappen.

A propósito, entre los Constructores, McLaren se aseguró el título gracias al tercer y cuarto puesto obtenidos por Norris y Piastri, respectivamente. La escudería británica alcanzó los 650 puntos, duplicó la cosecha de Mercedes (segunda con 325) y se convirtió en la segunda más ganadora en la historia de los equipos, con 10 campeonatos, solo detrás de Ferrari, que suma 16.

Por delante, en un par de semanas, el circo de la Fórmula 1 visitará Estados Unidos.