Fórmula 1: qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada

La Fórmula 1 afronta su última semana de ensayos antes del inicio de la temporada 2026 desde este miércoles, en donde las 11 escuderías trabajarán en el Circuito Internacional de Bahréin con la mira puesta en el Gran Premio de Australia, programado para el 8 de marzo. Entre los protagonistas estará el argentino Franco Colapinto, quien sumará kilómetros clave con Alpine.

La actividad en Bahréin se desarrollará durante tres jornadas: miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero. Cada día contará con dos sesiones de cuatro horas, separadas por un receso de una hora. En horario de Argentina, la tanda matutina será de 4 a 8, mientras que la sesión vespertina irá de 9 a 13.

Estos test representan la segunda y última oportunidad oficial de pruebas antes del comienzo del campeonato. Los equipos aprovecharán para ajustar detalles en los nuevos monoplazas y trabajar en las unidades de potencia, en una temporada que genera expectativas por los cambios técnicos implementados.

En el caso de Alpine F1 Team, ya se confirmó el cronograma de sus pilotos. El francés Pierre Gasly abrirá la actividad el miércoles por la mañana, mientras que Franco Colapinto tomará el volante en la sesión de la tarde. El argentino completará el jueves íntegramente a bordo del A526, y el viernes será nuevamente el turno del francés.

De esta manera, Colapinto tendrá una jornada completa para continuar su adaptación y sumar experiencia en la antesala de un campeonato que comenzará oficialmente en Australia y marcará el inicio de una nueva temporada en la máxima categoría del automovilismo mundial.