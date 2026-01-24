Folklore y danza en Abbey Road: se presenta “La Nochera de Kike Teruel”

“La Nochera de Kike Teruel” se presentará este lunes 26 a las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620), con una propuesta que reunirá música y danza folklórica en una auténtica peña salteña pensada para toda la familia.

Encabezado por Kike Teruel, reconocido referente y difusor del folklore argentino, el encuentro propondrá un clima festivo que combinará tradición, identidad cultural y celebración popular.

El espectáculo contará con la participación de Sebastián Pineda y Flor Paz, además de la compañía internacional de danza Pampas Bravas, que aportará un componente coreográfico de alto impacto visual con una puesta que fusiona tango, folklore, bombos y boleadoras.

Flor Paz, joven cantautora argentina, presentará su nuevo trabajo discográfico titulado “89”, un álbum compuesto por diez canciones que marca una nueva etapa en su carrera artística, explorando nuevos sonidos sin perder la raíz folklórica heredada de su padre, Onofre Paz, fundador de Los Manseros Santiagueños.

También formará parte de la velada el músico marplatense Sebastián Pineda, quien sumará su impronta y repertorio al encuentro musical.

La propuesta se completa con la presencia de Pampas Bravas, compañía dirigida por Dulce Granados Visconti, con más de treinta años de trayectoria en escenarios nacionales e internacionales. El elenco fue distinguido con el Premio Estrella de Mar 2024 y participó en producciones destacadas como “100% Fátima”, de Fátima Flórez.