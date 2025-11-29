Flamengo le ganó a Palmeiras y se consagró campeón de la Copa Libertadores

Flamengo de Brasil le ganó 1-0 a su compatriota Palmeiras, en Perú, y se consagró campeón de la Copa Libertadores de América 2025.

En el partido disputado en el estadio Monumental de la capital peruana de Lima y que contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, el defensor Danilo marcó el único gol a los 22 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Filipe Luis conquista su cuarta Copa Libertadores y se convierte en el brasileño más ganador de la historia, superando las tres de Santos, Gremio, Palmeiras y San Pablo.

Ahora, el Flamengo irá en busca de conquistar el Brasileirao donde es líder con 75 puntos, cinco por encima de Palmeiras, y a falta de dos fechas. El miércoles desde las 21.30 recibirá a Ceará en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro y, en caso de ganar, se consagrará campeón del fútbol brasileño.

Por su parte, el equipo del portugués Abel Ferreira se quedó a las puertas de su cuarta Copa Libertadores, algo que no le pasaba desde el 2000 cuando perdió la final ante Boca en San Pablo.

El próximo miércoles desde las 21.30 horas, en paralelo con el Flamengo, enfrentará al Atlético Mineiro en condición de visitante. Palmeiras debe ganar y esperar que el ´Mengao´ no lo haga en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.