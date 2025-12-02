Flamenco y fusión internacional: Juan Amador llega al Teatro Vorterix

El bailaor flamenco Juan Amador, nacido en Mar del Plata, criado en España y de raíces gitanas, presentará junto al Ballet Flamenco de Alicante el espectáculo “Sangre gitana, una experiencia llena de arte”. La cita será todos los jueves de enero y febrero, desde las 21:00, en el Teatro Vorterix.

La propuesta combina las raíces gitanas de Andalucía con géneros musicales actuales, integrando la intensidad del flamenco con innovaciones artísticas. Una banda en vivo con base flamenca y una instrumentación más cercana al rock -batería, guitarra eléctrica, saxofón- acompañará a los músicos tradicionales, ofreciendo un espectáculo de nivel internacional.

“No es un espectáculo más de flamenco, es una propuesta de calidad como no se ha visto antes en la ciudad”, anticipó Amador, quien destacó que el formato se adapta al escenario del Vorterix y que el público encontrará una versión moderna del flamenco.

El show incluye luces, sonido y proyecciones de alta calidad, además de un cuerpo de seis bailarines y un vestuario traído especialmente desde Sevilla y Madrid. La puesta contempla fusiones con soul y hasta un tributo al Indio Solari, lo que refuerza la intención de acercar el flamenco a nuevas audiencias argentinas.

“Mar del Plata es una plaza teatral como no hay muchas en el mundo…”, señaló Amador, subrayando la importancia de ofrecer espectáculos de calidad en una ciudad que multiplica sus salas durante la temporada de verano.