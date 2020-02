Finalmente Kicillof corrió a Jorge Macri de la presidencia del Grupo Provincia y nombró a cuatro directores propios

Axel Kicillof compró hoy el “destornillador” que le hacía falta para remover a las autoridades del Grupo Provincia, encabezadas por Jorge Macri, enquistadas desde la gestión de María Eugenia Vidal. El Presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, echó mano a un mecanismo especial para convocar a la asamblea de accionistas, quedarse con la presidencia de holding y nombrar a sus directores.

Desde el gobierno provincial le aclararon a INFOCIELO que no se trató de una medida “de emergencia” y tampoco de un “resquicio legal”, sino de una facultad prevista en la Carta Orgánica del Banco Provincia.

Lo que es cierto es que no era el plan A. Esta semana, el directorio del Banco Provincia intentó sesionar para convocar a la asamblea de accionistas, pero no consiguió el quorum porque Diego Rodrigo, representante de Cambiemos, pegó el faltazo. Sin él en la silla, no se alcanzaban los cinco miembros indispensables para sesionar.

El Grupo Provincia es un holding que depende del Banco Provincia. Sin ese paso legal, era imposible proceder con la aceptación de la renuncia de las autoridades salientes, que presentaron los papeles en diciembre. Y mucho menos nombrar a los nuevos.

Para eso, Cuattromo aprovechó la asamblea de accionistas del Grupo que había convocado Jorge Macri y, amparado en el inciso I del artículo 27 de la carta orgánica, que lo habilita a “resolver los asuntos internos de urgencia”, designó por resolución a las nuevas autoridades.

Con la movida de hoy, Cuattromo se quedó a cargo de la presidencia y nombró a cuatro directores. La economista y politóloga del CEPA, Julia Strada, periodista económica de C5N; junto a Ariel Lieutier y Nicolás Segal, economistas de la fundación Germán Abdala, que orbita cerca de ATE, y Fernando Gelfo, Subdirector de Asuntos Regulatorios y Asesoramiento Jurídicos de ENACOM.

Con esos cuatro directores, y la firma de Juan Cuattromo, Kicillof se garantiza el número para que el Grupo Bapro funcione normalmente y se “guarda” otros cuatro lugares para eventuales negociaciones con la oposición o con miembros de su propio espacio que, se estima, puede necesitar ante apremios legislativos.

