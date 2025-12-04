Fin de semana largo en Mar del Plata: vuelve el Parque de Mogotes

El Parque de Mogotes reabrirá sus puertas del sábado 6 al lunes 8 en el Complejo Punta Mogotes, frente a los balnearios 7 y 8. La programación especial comenzará cada jornada a las 18:00, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, que se consolidó como una de las más populares de la temporada pasada por sus shows musicales, foodtrucks y atracciones, inicia ahora su novena edición con una grilla renovada. Desde este sábado, el parque funcionará todos los días de 18:00 a 00:00.

El público podrá disfrutar de espectáculos en vivo, una amplia variedad de foodtrucks, parque de juegos y atracciones para todas las edades, barra de bebidas y tragos, galpón cervecero y pizzero, animación en vivo, juegos, premios y múltiples actividades.

La programación incluye el regreso del payaso Marote con acrobacias y circo para toda la familia, además de presentaciones de La Bifurcada y Mal Bicho, tributo a Los Fabulosos Cadillacs, el sábado 6. El domingo 7 será el turno de Científicos Locos, Flor Abalos y La Nueva Luna, en una noche dedicada a la cumbia.

Finalmente, el lunes 8 se presentará La Banda de la Rima, habrá una masterclass de zumba y el cierre estará a cargo de Operación Rosa Rosa, con un repaso por clásicos del ayer.