Fin de semana a pleno sol en playas cada vez más colmadas: El 2026 llegará sin lluvias a la vista

El último fin de semana del año, el de este sábado 27 y domingo 28 de diciembre, llegará con buenos noticias para todos los que estén en la ciudad de Mar del Plata, porque se esperan días soleados, sin mucho viento, ideales para pasarlos en la playa.

El clima, en este fin de año y el arranque de 2026, llega con buenas noticias en la costa atlántica, porque no hay anuncios de lluvias y se esperan días muy calurosos, según indica los reportes a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Desde este viernes y hasta el jueves primero de enero se esperan días espléndidos en Mar del Plata, con jornadas con mucho sol, ideales para pasarlas en la playa.

Para este viernes se espera una temperatura máxima de 29 grados y el sábado habrá una jornada muy calurosa, con una mínima de casi 20 grados.

Para el domingo las marcas térmicas se ubicarán entre los 15 y 29 grados, para cerrar un fin de semana a pleno sol.

El día más caluroso de la semana será el martes 30 de enero, jornada en que la temperatura máxima llegará a los 35 grados. Para el 31 de diciembre y el primero de enero también se espera buen tiempo, sin chances de lluvias hasta el momento.