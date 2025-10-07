FIFA sancionó a River por faltas de conducta durante el Mundial de Clubes

En medio del complejo panorama que se le presenta a Marcelo Gallardo para el armado del equipo ante Sarmiento, a River le cayó otro baldazo de agua fría pero de índole extrafutbolística: la FIFA le aplicó una dura sanción económica por incumplimientos y faltas de conducta durante el Mundial de Clubes.

En un detallado informe, el máximo ente del fútbol a nivel mundial comunicó que durante los partidos de la fase de grupos (Urawa Red Diamonds, Rayados Monterrey e Inter) tanto los hinchas como la delegación violaron ciertos artículos de disciplina que le significarán al club una multa económica de 76.500 francos suizos (aproximadamente US$96.200).

El comunicado explica partido a partido, de manera minuciosa, cada acto de indisciplina y su consecuente valor monetario, pero en línea generales la sanción tiene como fundamento principal la incurrencia en cantos homofóbicos e insultos racistas. Por ese motivo, además deberá invertir en un plan anti-discriminación.

Por ejemplo, se mencionan temas dirigidos discriminatoriamente hacia Boca («Así lloran los p… de Boca») y términos como «negro de mierda» y «mono» a jugadores y oficiales del Inter, entre otras cosas que se exponen en el severo informe.

Asimismo, la FIFA hace hincapié en otros incidentes, tales como:

Lanzamiento de objetos

Dispositivos de humo en la tribunas

Utilización de vestimenta no autorizada de un oficial del equipo

Despliegue de una bandera no aprobada

Aunque la nueva multa no afectará a las arcas de River significativamente, considerando que se trata de un club que el año pasado comunicó un superávit de 62 millones de dólares, hay que tener en cuenta que no es la primera que le recae por su participación en el Mundial de Clubes y en tanto se le acumula, ya que debió pagar un importante suma por las sanciones deportivas (explulsiones y amonestaciones).