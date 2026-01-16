“Fiesta Fina” llega a Mar del Plata con una noche de perreo sin etiquetas

Mar del Plata suma una nueva propuesta nocturna: “Fiesta Fina” llega el sábado 24 al Teatro Vorterix (Diagonal Pueyrredón 3338) con apertura de puertas a las 23:59 y una noche centrada en el perreo y el baile sin etiquetas, pensada para un público que busca libertad en la pista.

La iniciativa propone romper con los códigos tradicionales del boliche, dejando de lado reglas de vestimenta, listas selectivas y controles innecesarios. La premisa es clara: una pista abierta, música reconocible y un clima distendido donde lo único importante sea bailar.

“Fiesta Fina” nació en Buenos Aires a partir de una idea simple: reunir amigos en un ambiente cómodo, cercano y genuino, con una identidad marcada y un público fiel que la acompaña en cada edición. En la cabina suena reggaetón que se reconoce desde la primera intro y se canta a todo pulmón, junto a pop, RKT, cumbia y otros ritmos pensados para mantener la pista en movimiento.

“Somos una fiesta organizada por amigos para amigos”, definen desde la producción, al destacar el clima relajado como uno de los diferenciales de la propuesta. Una experiencia donde nadie queda afuera y la pista se convierte en el verdadero centro de la noche.