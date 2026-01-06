Fiesta bailable de la Orquesta Cumbia Grande en la Villa Victoria

La Orquesta Cumbia Grande se presentará este sábado 10 a las 20:00 en Villa Victoria (Matheu 1851), con una fiesta bailable que combinará su repertorio orquestal, artistas invitados y un cierre a cargo de DJ Santo Cumbiero.

En esta presentación especial, la Orquesta Cumbia Grande dará inicio a una nueva etapa de su recorrido artístico, marcada por colaboraciones con artistas locales que se integran a su característico sonido orquestal. En esta ocasión, compartirán escenario Rebeca Flores y Salomar, en un cruce único que fusiona ritmos, voces y estilos.

Con 14 años de trayectoria y tres discos editados, la Orquesta Cumbia Grande se consolidó como una de las propuestas más potentes de la escena bailable argentina. Su identidad se basa en una cumbia orquestal que dialoga con influencias urbanas, folklóricas, tropicales y contemporáneas, reinventándose en cada encuentro creativo.

Este espectáculo marca el comienzo de una serie de colaboraciones que continuarán en futuras presentaciones y lanzamientos, reafirmando la búsqueda de la orquesta por abrir su música a nuevas miradas y sonoridades, y por consolidar la cumbia como un espacio de unión y creación colectiva dentro de la escena local.

El cierre de la noche estará a cargo de DJ Santo Cumbiero, quien mantendrá la pista encendida con un set tropical pensado para prolongar el baile hasta el final.