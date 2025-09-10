Festival Internacional de Cine, Caravana de la Primavera y más en septiembre en Mar del Plata

Mar del Plata anunció, una por una, las actividades que se podrán disfrutar durante todo el mes de septiembre. Entre ellas se encuentran: La 65º Caravana de la Primavera, el 11º Festival Internacional de cine de comedia Funcinema y más. Conocé las más destacadas en esta nota.

Llega el mes de la primavera y desde Infocielo te mostramos una guía para pasarla en una de las ciudades más elegidas por los bonaerenses a la hora de hacer una “escapadita”.

¿Qué hacer en septiembre en Mar del Plata?

El 21 de septiembre se realiza la Caravana de la Primavera 2025 y la inscripción ya está abierta: para participar debés completar el formulario disponible en este link y listo.

El evento será el Domingo 21 de Septiembre a las 8hs., en Matheu 3349. Y se trata dela 65º Caravana de la Primavera en la que se pedalea por las calles de Mar del Plata. El lema de este año es ‘Hagan lío por un mundo mejor’, en clara referencia al Papa Francisco

Además, del 23 al 28 de septiembre se realizará el 11º Festival Internacional de Cine de Comedia Funcinema, que contará con más de 70 producciones internacionales, entre cortos y largos.

Durante el Festival, que cuenta con entrada libre y gratuita, habrá Competencia Internacional de Cortometrajes: “Vamos a estar en el Museo MAR, la Sala Nachman y en El Galpón con una sorpresita”, adelantaron desde la organización.

Mar del Plata, también ofrecerá durante septiembre una amplia cantidad de obras de teatro para todos los gustos y shows en vivo: