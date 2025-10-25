Festival Etcétera: diseño, creatividad y juego en Mar del Plata

El 22 de noviembre, desde las 13:00, se realizará en Villa Victoria (Matheu 1851) la primera edición del Festival Etcétera, una jornada dedicada al diseño, la creatividad y el juego. Declarado de interés municipal, el evento convoca a diseñadores, artistas, estudiantes, creativos y público general para compartir experiencias, activar ideas y proyectar futuros posibles.

La propuesta incluye charlas con referentes del diseño y la creatividad, talleres participativos, feria de diseño y arte gráfico, instalaciones interactivas y música en vivo. Las actividades se desarrollarán en los jardines y salones de Villa Victoria.

Actividades destacadas incluirán charlas inspiradoras con profesionales invitados que compartirán procesos, experiencias y visiones sobre el futuro creativo, talleres participativos para activar ideas, intercambiar saberes y experimentar con materiales y conceptos; y una feria de diseño y arte gráfico con creadores locales y editoriales independientes.

Además habrá instalaciones artísticas e interactivas que invitan al juego, la observación y la conversación; y música en vivo para cerrar la jornada en un momento colectivo de celebración.

Oradores confirmados: Mel Anton Def, Vik Arrieta, Bernardo Henning, Grupo Bondi, Keki Keselman (Qué Cálido Estudio), Gaba Najmanovich, Citizens of Tomorrow, Estudio Zkysky, Pocha Mouchet, Cano Rolón, Antiesthetic World y CiNCO Studio. El cierre musical será con Isla de Caras.