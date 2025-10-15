Festival de Mar del Plata: novedades de Mar del Plata Series y Mar del Plata Classics

La organización del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata anunció la programación de la sección Mar del Plata Series, que debutará en la 40ª edición a desarrollarse del 6 al 16 de noviembre. Además, se confirmó que habrá peculiares proyecciones de “The Rocky Horror Picture Show” celebrando su 50° aniversario. La programación completa se conocerá el próximo martes 21.

La sección no competitiva que se inaugura este año permitirá conocer de manera anticipada diez series de diferentes partes del mundo. Argentina estará presente con “Yiya”, la nueva serie original de Flow en coproducción con Kuarzo e Idealismo Contenidos, dirigida por Mariano Hueter y escrita por Marcos Carnevale, que narra la historia de Yiya Murano. Cuenta en su elenco con Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Diego Cremonesi, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo y Carlos Portaluppi.

La otra es “Hija del fuego, la venganza de la bastarda”, la nueva serie dramática de Disney+, protagonizada por Eugenia “China” Suárez. Ambientada en la Patagonia argentina, sigue a una mujer marcada por su pasado que busca venganza. El elenco principal se completa con Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Eleonora Wexler, Pedro Fontaine, Rallen Montenegro y Jerónimo Bosia.

También con una fuerte conexión con Argentina, ya que fue dirigida por los hermanos Lucía y Nicolás Puenzo, se podrá ver la producción mexicana “Futuro desierto”, una propuesta de ciencia-ficción producida por Gaumont y distribuida por TIS Studios. En la historia, una compañía ha desarrollado androides y se encuentra en la fase final de los estudios de los “anbis”, que consiste en analizar las reacciones de los seres humanos al convivir con ellos. José María Yazpik, Astrid Bergés, Karla Souza, Andrés Parra, Ilse Salas, Natasha Dupeyron y Natalia Solián completan el elenco.

De España llegarán “Pubertat”, creada y protagonizada por Leticia Dolera, que cuenta cómo la armonía de una comunidad se quiebra cuando una denuncia por agresión sexual estalla en redes sociales y señala a tres adolescentes como responsables. Dolera, que llegará a Mar del Plata para presentar ambas series, es también una de las integrantes del elenco de “Silencio”, una propuesta sobre vampiros enfermos de SIDA contada con humor que ha creado y dirigido Eduardo Casanova, quien también será de la partida.

Finalmente, el actor Javier Cámara llegará a Mar del Plata para presentar “Yakarta”, nueva serie original de Movistar Plus+, coproducida por 100 Balas y Buendía Estudios Canarias. Cámara da vida a Joserra, un ex jugador olímpico de bádminton caído en desgracia, que cree encontrar la solución a todos sus problemas cuando conoce a Mar, una joven jugadora de 15 años que tiene tantos problemas como él.

Estados Unidos estará presente con la segunda temporada de “Landman”, cocreada por Taylor Sheridan y Christian Wallace, con Billy Bob Thornton, Demi Moore, Andy Garcia, Sam Elliott y Ali Larter. El otro título, “All her fault”, está protagonizado por Sarah Snook, Jake Lacy, Dakota Fanning, Michael Peña, Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks, Jay Ellis, Thomas Cocquerel, Duke McCloud y Kartiah Vergara.

La programación de Mar del Plata Series se completa con dos propuestas escandinavas, la primera es “The danish woman” y la segunda es “A sami wedding” creada por Ase Kathrin Vuolab que pudo verse en el reciente Festival de Toronto.

Por otra parte Mar del Plata Classics, otra de las nuevas secciones del festival, celebrará los 50 años de “The Rocky Horror Picture Show”. Las proyecciones en Mar del Plata en copia remasterizada del musical dirigido por Jim Sharman, protagonizado por Tim Curry y Susan Sarandon, incluyen una invitación a los asistentes para que se disfracen como los personajes, y luego canten en la sala sus pegadizas canciones.

La celebración de la película incluye el preestreno del documental “Sane inside insanity: the phenomenon of Rocky Horror” de Andreas Zerr, que explora cómo la adaptación fílmica de una obra del underground británico terminó convirtiéndose en un fenómeno irrepetible.