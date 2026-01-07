Feroz pelea por un cigarrillo entre turistas en Playa Las Toscas

Lo que empezó como una charla entre desconocidos a metros del mar terminó en un episodio de violencia tan inesperado como insólito. En la playa Las Toscas, en Mar del Plata, dos turistas pasaron en cuestión de segundos de compartir cigarrillos a protagonizar una brutal pelea que requirió la intervención policial.

Todo ocurrió el martes, minutos antes de las 20. Los hombres, de 42 y 46 años, estaban sentados conversando luego de salir del agua. Según reconstruyeron los investigadores, uno de ellos ya había convidado cuatro cigarrillos cuando el otro volvió a pedirle uno más. La negativa fue suficiente para encender la furia.

Primero vinieron los insultos. Después, los empujones. Y finalmente, la violencia física: el agresor tiró a su interlocutor al suelo y lo golpeó frente a otros veraneantes que miraban sin entender qué estaba pasando. Algunos intentaron separarlos, mientras otros dieron aviso a la Policía.

Personal de la subcomisaría de la zona llegó rápidamente y encontró a la víctima lastimada y al atacante todavía alterado. Tras constatar la agresión, los efectivos redujeron y detuvieron al responsable en el lugar.

El caso quedó en manos del fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, quien dispuso iniciar una causa por lesiones leves. El acusado fue trasladado y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, mientras la víctima recibió asistencia médica por las heridas sufridas.