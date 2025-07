Feroz interna en el Gobierno: la orden de Bullrich a Villarruel para que abandone el Senado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le pidió hoy a la vicepresidenta Victoria Villarruel que se “levante” de la sesión del Senado puesta en marcha por la oposición y le pidió “no ser cómplice del kirchnerismo destructor”.

“Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, expresó Bullrich desde sus redes sociales.

Senadores peronistas, radicales, una macrista y de bloques provinciales fueron los que reunieron hoy el quórum en el Senado para abrir la sesión en la que los bloques opositores buscaban aprobar los proyectos de aumentos de las jubilaciones, declaraciones de emergencias y la coparticipación del impuesto al combustible.