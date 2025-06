Fernando Bravo galardonado con el premio Don Manuel Alvarez Arguelles por el Día del Periodista

– Con motivo de conmemorar el “Día del Periodista”, el Hotel Costa Galana realizó la 20° entrega del Premio Don Manuel Álvarez Argüelles a la Trayectoria Periodística en un exclusivo cocktail.

Celebrar la importancia del periodismo es una tradición de la familia Álvarez Argüelles la cual comenzó cuando los directivos de la reconocida cadena hotelera decidieron honrar a su fundador Don Manuel Álvarez Argüelles. De esta manera, por 20º año otorgaron el Premio Don Manuel Álvarez Argüelles, en homenaje a la trayectoria periodística y destacando el esfuerzo, la pasión y la ética de quienes día a día trabajan en búsqueda de la verdad. Los premiados fueron Fernando Bravo, Lara López Calvo y Canal 10 de Mar del Plata.

“El periodismo argentino destacó siempre por su valentía y profesionalismo. Este premio es un reconocimiento a aquellos que han dedicado su vida a contar las historias que importan, a denunciar injusticias y a promover la solidaridad en nuestra sociedad” – Expresó Claudia Álvarez Argüelles, Presidente y CEO de Álvarez Argüelles Hoteles. “Que este Día del Periodista sirva para renovar la pasión que los une y la convicción de que, en un mundo que cambia sin cesar, el periodismo sigue siendo un pilar fundamental de la democracia y la convivencia” agregó.

Este año el galardonado en la categoría Trayectoria Periodística, fue el reconocido periodista y locutor Fernando Bravo, uno de los locutores, conductores y periodistas que indudablemente ha dejado huella en la historia de los medios. Su trayectoria incluye un exitoso paso por televisión y radio, recordado también por conducir programas como Siglo XX Cambalache, Fer Play y otros éxitos que lo llevaron a ocupar un espacio destacado en la pantalla chica. Su paso por Radio Continental, con más de 15 años haciendo “Bravo Continental” marcaron un hito dentro de su carrera, programa que estuvo al aire hasta 2024. A sus 81 años, esta institución del periodismo argentino, decidió enfrentar un nuevo desafío al frente de Radio Mitre para continuar con su labor y pasión.

Previo a conocerse el ganador de esta nueva edición, se premiaron otras dos categorías: “Premio Revelación Periodista Económico Multiplataforma” y un reconocimiento especial a Canal 10 por sus 60 años de historia.

Canal 10 Mar del Plata comenzó a transmitir el 22 de noviembre de 1965, acompañando con cercanía e identidad, difundiendo noticias locales y nacionales, con programas que reflejan su gente y lo que sucede en la ciudad. Su señal, cargada de historia y emociones, llega a miles de hogares del centro y sur bonaerense, uniendo comunidades como Mar del Plata, Tandil, Necochea y Pinamar. Recibieron el premio Maria Eugenia Perales, Gerente de Relaciones Institucionales y el equipo de Canal 10.

Además, en esta 20° edición del emblemático evento del Día del Periodista, se le otorgó a la joven Lara López Calvo el premio a “Premio Revelación Periodista Económica Multiplataforma”. Lara, de 26 años, creció respirando periodismo, inspirada por su padre, el reconocido locutor y periodista Daniel López. Con una sólida formación en economía y comunicación, supo construir su propio camino en medios como El Cronista, A24, LN+ y Radio Mitre, combinando profesionalismo con frescura. Hoy, es una periodista multiplataforma que comunica desde la televisión, el streaming, podcast y redes sociales, conectando con miles de jóvenes, traduciendo el mundo de las finanzas con pasión, cercanía y una voz propia que impacta a toda una nueva generación.

Las estatuillas entregadas a los galardonados son creación del reconocido orfebre escultor Adrián Pallarols. El Premio a la Trayectoria Periodística es forjado y cincelado en forma de pluma, con técnicas artesanales del siglo XVIII, está hecha completamente a mano y fue concebida como una pieza única que se encuentra firmada, como tal, en la parte posterior del cincelado.

Esta icónica celebración contó con la presencia de periodistas nacionales de varios medios como Fernando Bravo, María Isabel Sanchez, Hugo Macchiavelli, Sandra Borghi, Mariano Garcia, Miguel Bossio, Pilar Smith, Carlos Monti, Soledad Larghi, Ceferino Reato, Gonzalo Aziz, Willy Kohan, Mariano Yezze, Ignacio Otero, entre otros; y periodistas locales, Daniel Álvarez, Marina Enrico, Adrian Barbarulo, Alejandro Almirón, Germán Lagrasta, Fabrizio Zotta, etc. Además acompañaron la celebración el Intendente Guillermo Montenegro y otras autoridades de la ciudad.

En marco del evento, Canal 8 de Mar del Plata otorgó una placa en agradecimiento a la familia Álvarez Argüelles por el constante reconocimiento a la labor periodística en medios locales y nacionales, celebrando cada año el Día del periodista en el Hotel Costa Galana. En representación del canal, Daniel Álvarez, Gerente de Noticias, y Guillermina Moreno, Responsable de estrategia de contenidos y productora de streaming, hicieron entrega del reconocimiento.

El evento conducido por Julián La Bruna, inició con una alfombra roja de la mano de Fabián Medina Flores y María Eugenia Maiolino, quienes entrevistaron y destacaron los looks de los invitados. Seguidamente, tuvo lugar un cocktail con la entrega de premios y sorteos de importantes marcas. Para finalizar la velada, el cierre musical estuvo a cargo del grupo marplatense Operación Rosa – Rosa y el DJ Ale Lagrotta.

Los ganadores de los mejores looks fueron: “Mejor look femenino disruptivo” para Eugenia Martínez; “Mejor look femenino” para Nara Ferragut; “Mejor look masculino” para Tucu Costa; y “Mejor look en pareja” para Guillermo Lobo con su esposa Karina Mila.

Con esta vigésima edición, el Premio Don Manuel Álvarez Argüelles renueva su compromiso con la excelencia periodística, rindiendo homenaje a quienes, con integridad, pasión y vocación de servicio, construyen cada día una prensa libre y comprometida con la verdad.