Fernando Blanco recorrerá clásicos y los temas de su nuevo disco “Aqústica”

El músico marplatense Fernando Blanco presentará su nuevo disco, “Aqústica”, este viernes a las 21.30 en Dickens Pub (Diagonal Pueyrredón 3017). El artista estará acompañado por su banda e invitados especiales, en un show que reunirá canciones del flamante álbum y clásicos de su trayectoria.

El concierto ofrecerá un recorrido por distintos momentos de su carrera, con temas de su etapa junto a Los Súper Ratones y de su producción solista. Fundador de esa histórica banda y miembro de Nube 9 -agrupación tributo a The Beatles con reconocimiento internacional-, Blanco regresa a los escenarios locales con una propuesta de formato íntimo.

En esta oportunidad, estará acompañado por los músicos marplatenses Santino Dortone (batería) y Tomás Malvica (bajo), además de invitados sorpresa.

“Aqústica” fue grabado en los estudios Hometown de Mar del Plata, con la asistencia del ingeniero Ignacio Subirós y producción artística del propio Blanco. El disco propone un sonido centrado en la guitarra acústica y una estética que transita entre el folk y el rock de los años sesenta. Ya se encuentra disponible en plataformas digitales.