¿Qué dice el decreto sobre los feriados que caen fin de semana?
¿Qué otros feriados quedan en 2025?
Pasados ya los feriados de agosto, habrá que esperar para la llegada de un nuevo feriado ya que en septiembre no hay ninguno. El primer feriado que aparece, justamente, es el 12 de octubre, que cae en domingo. ¿Qué otros días se podrá organizar una escapada de fin de semana largo?
- Domingo 12 de octubre: feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.
- Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.
- Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad. (DIB)