¿Qué otros feriados quedan en 2025?

Pasados ya los feriados de agosto, habrá que esperar para la llegada de un nuevo feriado ya que en septiembre no hay ninguno. El primer feriado que aparece, justamente, es el 12 de octubre, que cae en domingo. ¿Qué otros días se podrá organizar una escapada de fin de semana largo?