Así lo expuso la abogada de las familias de pacientes que murieron por fentanilo contaminado.

Adriana Francese habló en radio Splendid AM 990 y destacó que previo al conocimiento de los primeros casos “se notaba una actividad precaria por parte del laboratorio HLB Pharma”. Además, expuso que “se pidió la investigación de los funcionarios que sabían lo que pasaba” y manifestó que “nunca se protegió el bien de la salud como se debía”.

Fentanilo contaminado: el empresario es el primer implicado

En este sentido, apuntó contra el empresario Ariel García Furfaro debido a que “son fallas críticas que debieron tenerse en cuenta para que esto no sucediera”.

“Se cometieron muchos errores al fabricar este lote de fentanilo contaminado”, ratificó Francese.

La abogada confirmó que en el desarrollo de la investigación se intentó la exhumación de algunos cuerpos, “pero se determinó no realizarla”. Por eso mismo, en estos momentos se están peritando “historias clínicas de las víctimas”.

“Este lote se fabricó 18 de diciembre y el 4 de enero ya estaba en el mercado. No se respetó la cuarentena del lote”, sostuvo.

El Estado también es responsable

Acerca de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la defensora señaló que “hay irresponsabilidad” por parte del organismo.

“No se hizo lo que se debía hacer. Nunca se protegió el bien de la salud como se debía”, destacó.

Por último, anunció que “la querella también pidió la investigación de los funcionarios que sabían lo que estaba pasando”.