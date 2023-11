Federico Storani: “Esto es peor que ‘la casta’, esto es contubernio puro”

“Milei fue creciendo porque encontró el caldo de cultivo en una sociedad muy dañada y muy rota”, afirmó.

En ese sentido, Storani dio su mirada sobre la figura del libertario: “Con Milei generaron una personalidad para hacer un planteo ideológico antiestatista y fue creciendo hasta que, después fue inmanejable. Nadie pensaba que Milei ganaba las PASO”.

Asimismo, el radical se refirió al desempeño de Patricia Bullrich en las generales, luego de ganar la interna de Juntos por el Cambio: “La suma entre Bullrich y Larreta daba 28 puntos y después ella no sacó más que un 23. Retrocedió casi 5 puntos”.

Para Storani, el respaldo que Mauricio Macri le otorgó a Milei “le terminó dando una cierta legitimación de un ‘gobierno viable’“. No obstante, sostuvo que para él, “no fue parte de una estrategia pensada de un tipo brillante. La primera carta de ellos no era Milei, la primera carta era la variante dura de JxC”.

Alianza Macri y Milei

En relación al actual rol que Mauricio Macri parece ocupar en la definición del gabinete del libertario, el exministro del Interior opinó:

“A esta altura, ¿alguien puede despegar a Macri del gobierno de Milei? No. Macri ya jugó, si dentro de unos meses al gobierno le va mal no puede decir que no tiene nada que ver. Y, de hecho están todos haciendo una calesita en el lobby del Hotel Libertador que va desde la A a la Z de los cargos”.

Y prosiguió: “El trabajo sucio lo va a hacer Milei. Su salto oportunista no es en favor de la libertad o el cambio. Cuando Milei ganó las PASO ya Macri el mismo día le tiró veinte centros que le fueron correspondidos”, “Esto es peor que ‘la casta’, esto es contubernio puro y duro. Acá hay contraprestaciones por debajo de la mesa que todavía no se saben cuales son. No le reconozco ningún tipo de astucia política a Macri, le adjudico solo una gran falta de escrúpulos”.

El rol del radicalismo

Por último, sostuvo que es imposible pensar algún tipo de punto en común entre el radicalismo y La Libertad Avanza