Favio Posca debutará en el streaming y se suma a la programación de verano de Blender desde Mar del Plata

Blender anunció una incorporación histórica para su programación de verano: Favio Posca debutará por primera vez en un formato de streaming con “Vivo despierto”, un programa que se emitirá en vivo desde Mar del Plata a partir del domingo 4, de 20:00 a 22:00.

Reconocido como uno de los artistas más inclasificables y provocadores del país, Posca inicia así una nueva etapa en su trayectoria, llevando su energía, su humor ácido y su mirada disruptiva a un lenguaje que hasta ahora no había explorado. La propuesta se integra a la programación especial de verano del canal, que busca potenciar contenidos originales y con identidad propia.

“Vivo despierto” será conducido por Favio Posca, Fede Bal, Fio Fraccaro y Lara Gianina, y se emitirá de domingo a jueves en vivo desde la ciudad. El estreno representa un cruce inédito entre una figura emblemática del teatro, la música y la televisión, y el dinamismo del streaming en tiempo real, en sintonía con el pulso cultural de la costa atlántica durante la temporada estival.